"الصدقة عظيمة".. رمضان عبدالمعز: الأفواه الجائعة أولى بالصدقة

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن فضل الصدقة في شهر رمضان المبارك.

وقال "عبد المعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن المنفقين والمتصدقين من أموالهم فائزون لأن الإنسان يحشر في ظل صدقته يوم القيامة.

وأضاف: “تذكروا آخر لقطة لنا في الدنيا يعطي القرآن نموذج عنها في قوله تعالى (وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)”.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإنفاق مما يرزقنا، مؤكدا أن الصدقة عظيمة والأفواه الجائعة أولى بالصدقة من بيت الله الحرام، مستشهدا بعظم الصدقة: (فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أخَّرْتَنِي إلى أجَلٍ قَرِيبٍ فَأصَّدَّقَ وأكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ).

وأشار إلى أن الكل يتنافس الآن لعمل عمرة في رمضان لأن عمرة في رمضان تعادل حجة مع رسول الله، كما أن كلنا يتنافس للجلوس في الروضة في شهر رمضان، مشددا على أهمية السعي في قضاء حوائج الناس وتخفيف آلامهم وإطعام الفقراء والمحتاجين في هذه الايام.