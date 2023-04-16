الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 304 ملايين دولار صادرات غذائية مطلع 2023

صادرات
صادرات

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من السلع الغذائية إلى حدود 304.095 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 292.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.097 مليون دولار بنسبة 3.8%.

وجاءت صادرات شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو فى المرتبة الأولى بين صادرات السلع الغذائية بقيمة 20 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 4.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 15.1 مليون دولار بنسبة 313.6%، تليها صادرات خضر وفواكه وأثمار قشرية بقيمة 7.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 3.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدره 3.6 مليون دولار بنسبة 103.8%.

وسجلت صادرات بطاطس محضرة أو محفوظة ارتفاعًا إلى 4.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 2.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.095 مليون دولار بنسبة 72.9%، كما سجلت صادرات أجبان معالجة بالحرارة 4.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 7.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3 مليون دولار بنسبة -33.2%.

وتراجعت صادرات مصر من مكرونة مصنعة من دقيق عادى إلى حدود 4.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 5.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.3 مليون دولار بنسبة 22.6%، بينما ارتفعت صادرات طماطم محضرة أو محفوظة إلى حدود 4.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 4.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 352 ألف دولار بنسبة 8.3%.

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