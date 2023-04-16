الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بلينكن يدعو إلى إنهاء فورى للأعمال العدائية فى السودان

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية بين الحكومة السودانية والقوات شبه العسكرية الدعم السريع، والتي خلفت ما لا يقل عن 56 قتيلًا حتى الآن.

وقال بلينكن إنه تحدث مع دبلوماسيين كبار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهما دولتان لهما مصالح كبيرة في السودان، واتفقا على أن القتال في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يجب أن يتوقف "دون شرط مسبق"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف في بيان: "اتفقنا على أنه من الضروري للطرفين إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شرط مسبق".

وأسفر القتال العنيف بين الجيش والقوات شبه العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم عن مقتل 56 شخصًا على الأقل وإصابة مئات آخرين. 

ويأتي الاشتباك الدامي بين القوتين بعد أشهر من التوترات المشتعلة، مع تفاوض الطرفين على انتقال مدني إلى الديمقراطية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيتنام إن الطرفين في السودان توصلا إلى اتفاق بشأن "إطار عمل مهم للغاية"، لكنه قال إن بعض الجهات الفاعلة كانت تحاول الدفع ضد الانتقال إلى ديمقراطية يقودها المدنيون.

الإمارات العربية المتحدة الحكومة السودانية الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الخارجية الامريكية السعودية والامارات العاصمة السودانية العربية السعودية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

هدية لندن لـ جوارديولا.. وست هام يُجبر أرسنال على "التعادل" في البريميرليج

حريق هائل داخل شارع العريان بمنطقة وسط البلد بالفيوم (صور )

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح

رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة العذراء لتهنئتهم بعيد القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى