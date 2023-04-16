بلينكن يدعو إلى إنهاء فورى للأعمال العدائية فى السودان

دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية بين الحكومة السودانية والقوات شبه العسكرية الدعم السريع، والتي خلفت ما لا يقل عن 56 قتيلًا حتى الآن.

وقال بلينكن إنه تحدث مع دبلوماسيين كبار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهما دولتان لهما مصالح كبيرة في السودان، واتفقا على أن القتال في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يجب أن يتوقف "دون شرط مسبق"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف في بيان: "اتفقنا على أنه من الضروري للطرفين إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شرط مسبق".

وأسفر القتال العنيف بين الجيش والقوات شبه العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم عن مقتل 56 شخصًا على الأقل وإصابة مئات آخرين.

ويأتي الاشتباك الدامي بين القوتين بعد أشهر من التوترات المشتعلة، مع تفاوض الطرفين على انتقال مدني إلى الديمقراطية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيتنام إن الطرفين في السودان توصلا إلى اتفاق بشأن "إطار عمل مهم للغاية"، لكنه قال إن بعض الجهات الفاعلة كانت تحاول الدفع ضد الانتقال إلى ديمقراطية يقودها المدنيون.