الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: الشعب المصرى نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية

خلال تقديم التهنئة
خلال تقديم التهنئة

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافقه خلال الزيارة الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء خالد عيد مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، واللواء أحمد أبوالخير مساعد مدير الأمن نائبًا عن مدير الأمن، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد خليفة عمر قائد سلاح المدفعية بالفرقة السابعة التابعة لقيادة الجيش الثاني الميداني وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شملت زيارة "المحافظ" اليوم (كنيسة المسيح الملك بالمختلط، وكنيسة العذراء سيدة النياح للروم الكاثوليك بالسكة القديمة، وكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالسكة الجديدة، وكنيسة الروم الأرثوذكس بجوار سور المحطة، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلادالشرقية بمدينة ميت غمر).

وقال "المحافظ " أنقل إلى جميع الإخوة الأقباط بالدقهلية خالص تهاني فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا حرص فخامته مشاركة جميع الإخوة الأقباط مناسباتهم وأفراحهم.

وقال "مختار" خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "المحافظ" أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كل المواقف ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

وأكد "مختار" أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائمًا يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائمًا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.

خلال تقديم التهنئة

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أيمن مختار الدقهلية محافظ الدقهلية التهنئة عيد القيامة المجيد المنصورة

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