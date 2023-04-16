المشدد 3 سنوات لفتاة تتاجر في الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة فتاة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بإحراز كمية من مخدر الحشيش لتوصيلها إلى أحد الأشخاص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات عن قيام المتهمة باستلام كمية من الحشيش المخدر من مطار سوهاج لتوصيلها إلى أحد الأشخاص داخل البلاد.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمة وبحوزتها 6 قطع من الحشيش وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.