"المصريين الأحرار" يهنئ الزائر الرسولي للمارونية بعيد القيامة المجيد

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالات أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان بأعياد القيامة المجيد، وترأس صلاة الاحتفال المطران جورج شيحان الزائر الرسولي لشمال إفريقيا.

وأناب رئيس الحزب لحضور الصلوات والتهنئة كل من حسام رأفت عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي مايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي، وجاء ذلك وسط حضور ممثل الرئاسة والقيادات التنفيذية والأمنية وعدد من السفراء.

ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالأعياد المباركة على عموم المصريين وسائر إفريقيا، ومن جانبه أعرب المطران جورج شيحان عن امتنانه للحزب ورئيسه الذى يحرص المشاركة الدائمة في كافة المناسبات والدور الرائد للحزب في خدمة الوطن والمواطنين.

وكان الحزب شارك وحضر برئاسة الدكتور عصام خليل كافة الاحتفالات الرسمية للكنائس الأرثوذكسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني والانجيلية وهنأ الدكتور القس أندريه زكي ، والكاثوليكية لتهنئة البطريرك إبراهيم إسحق بالإضافة لحضور الأمانات والقطاعات الاحتفال طبقا للمواقع الجغرافية.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار نظم عدة زيارات لتهنئة الاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والتهنئة بأعياد الربيع، حيث زار وفد لجنة خدمة مواطنين حزب المصريين الأحرار كنائس شبرا الشمالية للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومشاركة الاحتفال وسط الحضور.