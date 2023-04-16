ضبط شحنة هيروين بـ2.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخصين "سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا ما بين مخدرات، سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة في قضية مخدرات، يقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية.

وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 كيلو جرام - أسطوانة تحتوي على مسحوق الهيروين المخدر، مكبس حديدي، خلاطة كهربائية تحوي آثار مواد مخدرة، كوريك هيدروليكي، 2 قطعة حديدية، قطعة حديدية اسطوانية خاصة بإعداد اسطوانات المواد المخدرة، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة، والسيارة للتنقل والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

هذا وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.500.000 اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.