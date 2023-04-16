الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أهداف مبادرة "حياة كريمة" والفئات المستهدفة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة "حياة كريمة

تواصل مبادرة "حياة كريمة" جهودها الكبيرة لتحسين وجه الحياة والقرى الأكثر احتياجًا، خلايا عمل وجهود كبيرة يبذلها مسؤولو ومنفذو مشروعات حياة كريمة بالمحافظات المختلفة. 

كما تقدم خدمات مختلفة المتنوعة المقدمة لأهالي القري والمشروع القومي العملاق، لتنمية وتطوير الريف المصري.

واستعرضت فضائية "إكسترانيوز"، أهداف مبادرة حياة كريمة والفئات المستهدفة على النحو التالي: 

- الارتقاء بمستوى الأسر المستهدفة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعها. 

- القضاء عل يالفقر متعد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين. 

- الاستثمار في تنمية الإنساد المصري.

- الأسر الأكثر احتياجًا كبار وذوو الهمم. 

- النساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال. 

- تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. 

- توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل. 

- توفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم. 

- تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدنى لتحسين معيشة المواطنين.

- توفير سكن كريم وبناء مجمعات سكنية بالقري الأكثر احتياجًا. 

- توفير الخدمات الطبية وبناء المستشفيات والواحدت الصحية. 

أهداف مبادرة حياة كريمة الحماية الاجتماعية الريف المصري المجتمع المدنى المحافظات المختلفة المستشفيات المشروع القومي

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