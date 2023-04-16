المصريين الأحرار يشارك كنائس شبرا الشمالية احتفالات عيد القيامة

قام وفد لجنة خدمة مواطنين حزب المصريين الأحرار بزيارة كنائس شبرا الشمالية للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومشاركة الاحتفال وسط الحضور.

وضم وفد الحزب من لجنة خدمة المواطنين وحيد وجيه عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية، وبهاء جرجس مسؤول محافظة باللجنة، وهاني زكي مساعد مسؤول القاهرة، ويسري شاكر ومايكل صالح مساعدو مسؤول قطاع شمال القاهرة.

ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة واصل الأمين العام وقيادات الحزب إلي الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية وكهنة وأبناء كنائس القطاع.

وشملت الزيارة كنائس مار مرقس شبرا، والعذراء والملاك بالخلفاوي، والعذراء والبابا كيرلس باغاخان، والعذراء ومار جرجس بأرض أيوب، ومار مرقس والقديس أثناسيوس بأحمد حلمي.

ومن جانبه أعرب رعاة وكهنة الكنائس عن التقدير والشكر لحضور المصريين الأحرار للتهنئة ومشاركة كافة المناسبات وتعاونهم لخدمة المواطنين.

يأتى ذلك في إطار سلسلة الزيارات التى نظمها حزب المصريين الأحرار للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

فقد توجه وفد من حزب المصريين الأحرار بقطاع شرق القاهرة لكنائس عين شمس لمشاركة احتفالات عيد القيامة والتهنئة بأعياد الربيع.

كما قام وفد من أمانة شمال القاهرة في حزب المصريين الأحرار بزيارة كنائس روض الفرج وشبرا لمشاركة احتفالات عيد القيامة والتهنئة بأعياد الربيع.

فيما شارك المصريين الأحرار الكنيسة الكاثوليكية احتفالات عيد القيامة.