"الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الفائزين في مسابقة المواهب الأدبية فرع الشعر

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين في الدورة السادسة من مسابقة المواهب الأدبية (دورة الدكتور شاكر عبد الحميد 2022-2023).

فاز في فئة الشعر، نور الدين نادر عن "سوق الوقت"، طارق صقر عن "بلا أثر من غبار الطريق"، وشيرين مجدي عن "أغنية وراء النافذة"، ومحمد غازي النجار عن "وتخفي في نفسك ما الشعر مبديه"، وفوز ديوان "حزن أخير" للشاعر/ محمد رفعت، في فئة "الشعر العامي، فوز ديوان "أغنيات الأيام" للشاعر علي الجمّال،

يشار إلى أن 2 مايو 2023، سيقام حفل تكريم الفائزين في القاعة الرئيسة بالمجلس الأعلى للثقافة.

وسبق وأعلن المجلس الأعلى للثقافة – لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية- عن مسابقة للشباب فى مجال مكافحة الفساد، وتتضمن المسابقة: تطوير منصة رقمية أو تطبيق إلكترونى للحاسب الألى أو على التليفون المحمول يشمل مواد للتعريف بجوانب الفساد، إعداد فيلم تعريفى بمجالات الفساد فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتحول الرقمى، إعداد ثلاثة أفلام (رسوم متحركة ) لاستعراض جوانب الفساد وتأثيره وكيفية اكتشافة والإبلاغ عنه.

إعداد خمس أعمال فنية رقمية ( فنون تشكيلية ) تعبر عن مجالات الفساد وآثاره وسبل المكافحة مع إعتبارات الملكية الفكرية للأعمال، ثانيًا: القيمة المالية للجوائز (23 ألف جنيه) موزعة على النحو التالي: جائزة أولى 10 آلاف جنيه، جائزة ثانية 8 آلاف جنيه، جائزة ثالثة 5 آلاف جنيه.