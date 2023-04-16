الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يوجه بتعظيم وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية مع الالتزام بترشيد الإنفاق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه الهيئة المصرية العامة للبترول، وأن يعكس أداؤها هذا الوصف، بما لديها من تاريخ عريق وخبرات وما تضطلع به من مسؤوليات في تنمية وحسن استغلال الثروات البترولية واستمرارها في تقديم أداء متميز بفكر اقتصادي ابتكاري وواعٍ.

ولفت الملا، خلال الاجتماع بالمجلس التنفيذي للهيئة، إلى أهمية الحلول الابتكارية والأداء غير التقليدي المتميز والسريع وخاصة في ظل المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل الجهاز التنفيذي للوزارة.

ووجّه الوزير بتعظيم وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية مع الالتزام بتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق والاستهلاك والتكامل بين الشركات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات ودعم الشركاء الأجانب وخاصة فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والإنتاج الذي يُعد حجر الزاوية في الأنشطة البترولية.

كما لفت الملا لأهمية الإسراع في تطبيق التحول الرقمي وتطبيق نظام الـ ERB في وقت أصبحت التكنولوجيا من أهم الأدوات التي تدعم جهود إحكام الرقابة والمتابعة بما يسهم في تعظيم، وتحسين الأداء وتقليل الاستهلاك والمصروفات، وذلك إلى جانب الاستمرار في تحديث وتطوير الكيانات القائمة وآليات العمل والمتابعة المراقبة وتمكين الشباب الجاد والمؤهل على أعلى المستويات، وأن ذلك ينعكس على استمرار ما تحقق من إنجازات وعلى رأسها ما نشهده من استقرار فى تأمين إمدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، والمحاسبون أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية وخالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والداخلية وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

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