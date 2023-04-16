المؤبد لسباك بحوزته حشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، بمعاقبة سباك بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27511 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "و.م.م" سباك ، بالإتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وحاول الهرب وتمكنت القوة من ضبطه.

بتفتيشه عثر بملابسه على علبة سجائر بداخلها عدد 6 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والسلاح الأبيض لتجزئته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.