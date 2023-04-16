الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 9 مليارات دولار صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل قياسي إلى 9 مليارات دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2022، مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار، بنسبة زيادة 157.1%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية للداخل إلى حدود 19.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 8.1 مليار دولار.

وفي المقابل، بلغ حجم التدفقات الاستثمارية للخارج -10.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2022 مقابل -7.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة نمو قدرها 33.7%، أى بفارق 2.6 مليار دولار.

وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بين مصادر تدفقات الاستثمارات للداخل بقيمة 7.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2022، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 5.1 مليار دولار، بنسبة 196.1%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2022 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كما ارتفعت التدفقات الاستثمارية للداخل من المملكة المتحدة إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2022 دون تغيير عن الفترة المناظرة من العام السابق عليه، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وباقي دول العالم 3.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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