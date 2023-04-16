حدائق القناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار فى عيد الفطر

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق وتجهيز الجراجات؛ استعدادًا لاستقبال الزوار خلال الأعياد.

جاء ذلك عقب اطلاعه على تقرير المهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري، حول التجهيزات التي تقوم بها أجهزة الوزارة بحدائق الري بالقناطر الخيرية؛ استعدادًا لفترة الأعياد.

وأضاف «سويلم» أن الحدائق ستفتح أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد، منوهًا بأن أعمال التطوير التي تنفذها الوزارة بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتيًا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة، وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيًا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

يُشار إلى أن وزارة الري قد انتهت من تطوير حديقة "لؤلؤة الشرق" بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، والمقامة على مساحة 13 فدانًا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري في مدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.