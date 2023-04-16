النخالة بـ11700 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم الأحد

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارًا في الأسواق والمصانع، حيث بلغ سعر طن الذرة "أرجنتيني": 18800 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة "برازيلى": 18800 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة "أوكرانى": 18300 جنيه.

وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة "محلى" "حورس": 2800 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية: 2300 جنيه، في حين كورن فلاك "ذرة أرجنتينى" 19400 جنيه، وسجل سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 40000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 41000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات "مستورد": 36900 جنيه "أرضه"، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات "محلى": 36500 جنيه "أرضه"، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "مستورد": 28600 جنيه "أرضه"، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% "محلي": 23800 جنيه "أرضه".

وسجل سعر طن كسب عباد +36%: 28000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين "مستورد": 47500 جنيه، كما سجل سعر طن جيلوتين "محلى": 47300 جنيه، فيما سجل سعر طن ردة بران محلى: 11100 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة: 11700 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، وسجل سعر حمل تبن 290 جنيهًا، فيما سجل سعر قيراط البرسيم: من 290 إلى 310 جنيهات.

وبلغ سعر طن أعلاف بادى 28000 جنيه، كما بلغ طن العلف نامى 27500 جنيه للطن، فى حين بلغ طن العلف ناهى 27300 جنيه للطن، كما بلغ طن العلف بادى نامى بـ27100 جنيه للطن، وبلغ طن العلف بياض بـ23000 جنيه، كما بلغ سعر طن العلف بياض 17% بـ22900 جنيه، وبلغ سعر طن بياض 16% بـ22850 جنيهًا للطن، في حين بلغ سعر طن علف بياض 14% بـ22500 جنيه.