الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأحد، حيث إننا نشهد طقسًا ربيعيًا مستقرًا وحارًا على كل الأنحاء خلال ساعات النهار، بسبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيًا مصدرها شبه الجزيرة العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الكتل الهوائية سوف تؤدي لارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز حاجز الـ30 درجة خلال الـ72 ساعة المقبلة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.