قطار القوافل الثقافية يصل قرية الصوافنة بمركز إطسا بالفيوم (صور)

يستمر فرع ثقافة الفيوم في تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية بالقرى المحرومة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية بمحافظة الفيوم، وذلك طبقًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضي، والتي من شأنها الوصول إلى جميع القرى المحرومة من الخدمات لا سيما الخدمات الثقافية.

حيث نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقرية الصوافنة بمركز إطسا، والجدير بالذكر أن مركز إطسا هو أحد المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، حيث يعد مركز إطسا أكبر مراكز الفيوم من حيث المساحة وله طبيعة جغرافية خاصة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها ندوة بعنوان إخطار الزواج المبكر، حاضرتها ولاء محمد إخصائي تنمية بشرية، كما تم عمل مجموعة من الورش الفنية منها ورشة أشغال يدوية.

القوافل الثقافية

القوافل الثقافية