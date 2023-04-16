الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطار القوافل الثقافية يصل قرية الصوافنة بمركز إطسا بالفيوم (صور)

القوافل الثقافية
القوافل الثقافية

يستمر فرع ثقافة الفيوم في تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية بالقرى المحرومة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية بمحافظة الفيوم، وذلك طبقًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضي، والتي من شأنها الوصول إلى جميع القرى المحرومة من الخدمات لا سيما الخدمات الثقافية.

 

حيث نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقرية الصوافنة بمركز إطسا، والجدير بالذكر أن مركز إطسا هو أحد المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، حيث يعد مركز إطسا أكبر مراكز الفيوم من حيث المساحة وله طبيعة جغرافية خاصة.

 

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها ندوة بعنوان إخطار الزواج المبكر، حاضرتها ولاء محمد إخصائي تنمية بشرية، كما تم عمل مجموعة من الورش الفنية منها ورشة أشغال يدوية.

القوافل الثقافية
القوافل الثقافية
القوافل الثقافية
القوافل الثقافية
القوافل الثقافية
القوافل الثقافية
قطار القوافل الثقافية قرية الصوافنة بمركز اطسا بالفيوم أمسية ثقافية ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية

الأكثر قراءة

"شئون الحرمين": أكثر من 1.5 مليون مصلٍ ومعتمر فى المسجد الحرام أمس

12 مصابًا بـ7 حوادث طرق فى المنيا

الصحة: تسجيل 52 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول من عام 2023

الثلاثاء.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار رغم الخسائر

3 إصابات بحريق شقة فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس