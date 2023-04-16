وزير الشباب والرياضة يضع ضوابط خاصة لضمان الحفاظ على استقرار المنظومة الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا لوضع عدة ضوابط لضمان استقرار المنظومة الرياضية، وذلك بعد أحداث مباراة الأهلي وفاركو.

وكانت المباراة قد شهدت هتافات من جانب بعض مشجعي الأهلي ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.

وأسفر عن ذلك، معاقبة رابطة الأندية للنادي الأهلي بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 3 ألاف مشجع من جماهيره لحضور مباراتين.

بيان من وزارة الشباب والرياضة

فى ضوء البيان السابق إصداره من الوزارة والخاص بوضع وكفالة كافة الضوابط الخاصة بضمان الحفاظ على استقرار وضبط منظومة كرة القدم المصرية، وحيث تسعى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعودة الجماهير للمدرجات المصرية أخذاً بعين الاعتبار أن الجماهير دائماً ما كتنت وستظل حجر الزاوية أمام مختلف الانتصارات التى حققتها كرة القدم المصرية على مدار السنوات المتتالية، فإن الوزارة واضطلاعاً بدورها وحرصاً منها على استقرار تلك المنظومة وتهيئة الأجواء المناسبة والهادئة بما يساعد على النهوض بها على كافة المستويات سواء الأندية أو المنتخبات، تود التأكيد على أنه تم التنسيق رسمياً مع كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لإعمال شئونهما نحو:

أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أية تجاوزات تصدر عن الأفراد أو المؤسسات.

ثانياً: تنفيذ العقوبات المتدرجة والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لمختلف مسارات منظومة كرة القدم المصرية.

ثالثاً: التواصل المستمر مع جميع المعنيين للتوعية بشأن مخاطر الخروج على الأعراف والقوانين وعواقب ذلك حاضراً ومستقبلاً.

علماً بأن الوزارة تؤكد أنها حريصة على التواجد الجماهيري فى المدرجات المصرية خاصة فى ضوء الارتباطات القارية للأندية المصرية والمنتخبات ولما لذلك من أثر إيجابي كبير ولا يمكن تعويضه لمساندة ودعم ومؤازرة أنديتنا ومنتخباتنا للفوز بالمباريات وتحقيق الإنجازات التى تسعد جماهير كرة القدم المصرية.