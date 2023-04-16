تعليم مطروح: انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم للإدارات التعليمية

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان اعلامي له، إن فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بين فرق الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية انطلقت اليوم وسط أجواء تنافسية رياضية جميلة بملعب الساحة وسط مدينة مرسى مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الدورة الرمضانية لكرة القدم تم تنظيمها من خلال وحدة التواصل مع المعلمين بديوان عام المديريه و بالتعاون مع توجيه عام التربية الرياضية وذلك في إطار من التنافس الشريف بين المعلمين في تلك النفحات الرمضانية الروحانية الرائعة.

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته بالروح التنافسية الراقية والمهارات الفنية العالية التي شهدتها مباريات اليوم مع انطلاقة الدورة الكروية الرمضانيه مشيدا بجهد وحدة التواصل مع المعلمين وتوجيه التربية الرياضية في التنظيم الجيد لتلك الفعالية الرياضية التي يتم تنظيمها للمرة الأولي خلال الشهر الكريم وذلك من أجل توطيد أواصر الصلة والعلاقات الوطيدة بين كافة المعلمين فى أرجاء المحافظه مع العاملين بديوان عام المديرية.

واضاف وكيل تعليم مطروح: انطلقت الدورة مساء السبت حيث تغلب فريق إدارة السلوم علي فريق إدارة النجيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليصعد إلي الدور قبل النهائي لمقابلة فريق إدارة براني والذي صعد للدور ذاته عقب الفوز الكبير علي فريق إدارة الضبعة بثلاثية نظيفة والتقي الفريقان الفائزان في المواجهة الأولي للدور قبل النهائي

وتابع وكيل تعليم مطروح: فاز فريق براني بثلاثة أهداف على السلوم وصعد للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق في انتظار الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية والمنتظرة والتي تجمع فريقي ديوان المديرية وإدارة مطروح التعليمية عصر الغد وتجرى المباراة النهائية مساء الأحد.

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