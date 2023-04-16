"العيد فرحة".. طريقة عمل الغريبة والبيتى فور للشيف هالة فهمى

لا صوت يعلو فوق صوت حلويات عيد الفطر المبارك، حيث الكحك والبسكويت، وكل الاطعمة المبهجة والتي تزيد من هرمون السعادة بالجسم.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل الغريبة والبيتي فور البيتي، بأقل الإمكانيات والتكاليف، للشيف هالة فهمي، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل الغريبة:

المقادير:

ربع كيلو سمنة ساقعة

100جرام أو ثلاث أرباع كوب سكر بودرة منخول

نصف كيلو أو أربع أكواب دقيق

طريقة التحضير:

ــ تضرب السمنة مع السكر حتى نصل إلى القوام الكريمي، ونضيف الدقيق يدوي حتى نحصل على عجينة جيدة، بالإضافة إلى أن تكون العجينة تكورها ولا تشتبك مع شئء، ووضعها في فرن 150 درجة لمدة عشر دقائق، ثم تترك تبرد وتحفظ في علبة محكمة.

طريقة عمل البيتي فور:

المقادير:

5 كوب دقيق

2 كوب زبدة باردة

½ 1كوب سكر بودر

2 صفار بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

مربى مشمش

مربى فراولة

ميكس مكسرات

شوكولاتة خام بيضاء ذائبة

شوكولاتة دارك ذائبة

جوز هند مبشور ناعم

طريقة عمل البيتي فور:

توضع الزبدة في بولة وتخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

يضاف السكر البودر ويقلب مع الزبدة ويخفق بالمضرب الكهربائي.

يضاف أصفر البيض ويخفق.

تضاف البيضة الكاملة وتخفق، ثم يضاف الفانيليا وتقلب.

يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى تتجانس المكونات، ثم توضع العجينة في كيس حلواني بشكل الوردة.

يشكل البيتي فور في صاج للخبز، ثم يوضع في فرن ساخن حرارة 170 حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

يرفع البيتي فور من الفرن ويترك حتى يبرد، ويزين بعد أن يبرد بالمربى والمكسرات.

يفضل نخل الدقيق والسكر قبل الاستخدام للحصول على قوام ناعم، كما يفضل استخدام دقيق المخبوزات.

يرجى اختيار نوع زبدة جيد للحصول على افضل طعم، ويمكن تزيين البيتي فور بزبدة اللوتس.

يفضل خفق الزبدة لتصبح ناعمة قبل وضع المكونات، كما يفضل ترك البيتي فور يبرد قبل أن يرفع من الصاج.