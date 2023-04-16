"الطفولة والأمومة" يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم بمدينة سايلو فودز

شارك المجلس القومى للطفولة والأمومة فى الاحتفال بيوم اليتيم والذى عقد فى مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، بحضور عدد من القيادات السياسية والتفيذية ولفيف من الإعلاميين، وذلك فى إطار المسؤلية المجتمعية لمدينة سايلو فودز بالشراكة مع مؤسسة ساعد للتنمية.

وخلال الاحتفال أكد اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للصناعات الغذائية، أن هذا الاحتفال يأتى فى إطار الاهتمام والدعم للأطفال الأيتام، موضحًا أن رعايتهم تأتى فى أولوية اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للصناعات الغذائية، إلى أهمية منظومة التغذية المدرسية لأبنائنا الطلاب فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن العمل على دعم التغذية المدرسية بالعناصر الغذائية اللازمة بحيث يتم تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب.

وأوضحت يمنى إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعد للتنمية، أن المؤسسة تعد ذراع المسؤلية المجتمعية، كونها تعمل بمجالات التنمية المختلفة بهدف توطين مفاهيم جديدة وصياغة رؤى وأفكار تسهم فى إحداث نقلة نوعية على مستوى ريادة الأعمال وتنمية الإنسان والمجتمع والبيئة.

وأشار ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت الشكر لرئيس مجلس إدارة مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية اللواء تيمور أبوالمجد على الدعوة الكريمة للمشاركة في الاحتفال، مؤكدة أن مشاركة المجلس فى هذه الاحتفالية يأتى فى إطار اهتمام المجلس بكافة أطفال مصر بصفته الآلية الوطنية المعنية بقضايا الطفولة، موضحة أن هذه المناسبة المصرية الخالصة تؤكد أن هذه الشريحة من الأطفال توليهم الدولة المصرية رعاية خاصة وتوفر لهم كافة سبل الدعم.

الاحتفال بيوم اليتيم بمدينة سايلو فودز

الاحتفال بيوم اليتيم بمدينة سايلو فودز