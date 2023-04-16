حازم إمام لـ "الدستور": فيتوريا يشارك فى اختيارات مدربين منتخبات الناشئين

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، يشارك في اختيارات مدربين منتخبات الناشئين التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة.



وواصل حازم امام فى تصريحات خاصة لـ “الدستور” ، أن روى فيتوريا قد اتفق مع المجلس من قبل على المشاركة فى اختيارات كل مدربين المنتخبات حتى يكون هناك تعاون بينه وبين جميع المدربين .

يذكر أن اتحاد الكرة بصدد تشكيل عدة أجهزة فنية لعدة منتخبات منها 2005 و 2008.



وتم ترشيح عدد من المدربين منهم محمد شوقي المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى وأحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق.

وكان روي فيتوريا قد تعاقد مع اتحاد الكرة لمدة أربع سنوات كخطة طويلة الأجل للنهوض بالكرة المصرية .

وحقق روي فيتوريا الفوز فى جميع المباريات التى خاضها مع المنتخب سواء كانت ودية أو رسمية آخرها الفوز على ماولاي ذهابا وإيابا فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل فى كوت ديفوار.