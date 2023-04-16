الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريقا "أحمد زيدان" و"يوسف شعبان" فى نهائى الدورة الرمضانية الثانية للتنسيقية

فريق الراحل النائب
فريق الراحل النائب أحمد زيدان

تأهل فريق الراحل النائب أحمد زيدان، بقياده النائبة أميرة العادلي، إلى نهائي الدورة الرمضانية الثانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها خلال الشهر الكريم، بعد الفوز على فريق " تحيا مصر " في الوقت الأصلي للمباراة.

فريق الراحل النائب أحمد زيدان

ومن المقرر أن يلتقي فريق " أحمد زيدان " في النهائي غداً، الأحد، مع فريق الراحل " يوسف شعبان "  بقيادة النائب عمرو عزت، بعد أن تغلب على فريق الشهداء، فيما يلتقي فريق تحيا مصر، فريق الشهداء في مباراة تحديد المركز الثالث.


يذكر أن الدورة الرمضانية الثانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها انطلقت منذ أكثر من أسبوع، وضمت ١٠ فرق من مجموعتين تأهل فريقين من كل مجموعة وبعدها خاضوا مباريات قبل النهائي ليصعد إلى الجولة الأخيرة فريقي أحمد زيدان ويوسف شعبان لتحديد بطل الدورة الرمضانية الثانية.

النائب أحمد زيدان النائبة أميرة العادلي الدورة الرمضانية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شباب الأحزاب والسياسيين الشهر الكريم

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