"جونى يحاول أن يكون مجرما".. ملخص الحلقة 24 من الكبير أوى 7

بدأت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7 بتخفي جوني شقيق الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، وطلبه من هدرس صديقه الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام أن يأتي إلى منزله، وخرج عليه يقول: "طلع كل اللي في جيبك أنا مجرم شديد الخطورة".

احداث مسلسل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

وظهر جوني، خلال احداث مسلسل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 وهو يخرج من دولابه وفي يديه مسدس ويطلب من هدرس كل ما في جيبه، ويقول الأخير: "طب أنا متعود اتثبت في الشارع في أي مكان إنما أتثبت في بيت الكبير، جديدة دي".

وتابع هدرس، ضمن مسلسل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 قائلاً: "خد مسافة طبل عشان اعرف اطلع اللي في جيبي اتفضل حلال عليك، يا الله يا سيدي ربنا يسهلك، في حاجة كمان في الجيب دا". وفشل جوني في أن يصبح مجرما خطيرا.

وجلست الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم، خلال مسلسل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 مع مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد وهي زوجة الكبير لتعطيها عدد من النصائح قبل زواجها.

تفاصيل مسلسل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

وقالت مربوحة لها: "عملتي حسابك فى الأطقمة" لترد عليها الكبيرة فحت: " تقصدى طقم الصينى ولا الأسنان"، لتحضر مربوحة بأكثر من طقم لها منهم ماسك فيلم الرعب "scream".

فيما ذهب الكبير إلى الدكتور ربيع طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد ليبكي بشدة بسبب عدم معرفته باسم عريس عمته الكبيرة فحت.

وظل الكبير أوي يبكي بشدة بسبب شعوره بالاكتئاب والحزن بسبب عدم معرفته باسم عريس عمته الكبيرة فحت، وتحدث عن استقلال عمته به، وهو الأمر الذي يحزنه وجعله يبكي بشدة، لتكون هذه المرة الأولى التي يبكي فيها الكبير، لتنتهي الحلقة الـ 24 من مسلسل الكبير أوي 7.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.