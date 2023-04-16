الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 24 من "الكبير أوى 7".. الكبير يبكى بشدة بسبب الكبيرة فحت

الكبير أوى 7
الكبير أوى 7

ذهب الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24 إلى الدكتور ربيع طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، وبكى بشدة بسبب عدم معرفته باسم عريس عمته الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

وظل الكبير يبكي بشدة، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24؛ بسبب شعوره بالاكتئاب والحزن وعدم معرفته باسم عريس عمته، وتحدث عن استقلال عمته به، الأمر الذي يحزنه وجعله يبكي بشدة، لتكون هذه المرة الأولى التي يبكي فيها الكبير.

وتضمنت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7 رفض الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم أن يكون الكبير وكيلها أثناء زواجها من حفني الديب.

مهرجان "العو" ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 24.. بورتريه محمد صلاح على حوائط المزاريطة

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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