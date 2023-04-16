الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 4 من مسلسل حرب.. الشيخ عياش يطلب مقابلة الضابط للإدلاء بمعلومات خطيرة

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت أحداث الحلقة 4 من مسلسل حرب عن لقاء دار بين الرائد عمر الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، و الشيخ عياش أحد شيوخ سيناء الشرفاء الذي يجسده الفنان صبري عبد المنعم.

 

وجاء ذلك من خلال طلب الشيخ من ابنه أن يصله بالضابط للحديث معه، وهو ما جعل الضابط بالفعل يذهب إلى منزل الشيخ.

 

دار الحديث بينهما حول "الظافر" أو "عثمان" الإرهابي الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا.

 

قال الشيخ عنه إنه لا يعلم شئ عنه ولا يعلم إذا كان عثمان أو الظافر هو اسمه الحقيقي أم لا، وتابع أنه لا يعلم كذلك إلى أي زرع شيطاني ينتمي هذا العثمان،  وأضاف أنه يعلم فقط بأن الجميع يريد التخلص منه سواء في التنظيمات الإرهابية في سيناء أو في ليبيا أو غيرها، مضيفا أن ما يعرفه عن هذا الشخص أيضًا هو أنه شخص لا عقيدة له، بل أن عقيدته الوحيدة هي القتل.

وتابع الشيخ أن والد هذا الظافر كان إرهابي قديم، أما عن السبب وراء طلب الشيخ الحديث مع الضابط حول هذا الشخص تحديدًا أجاب الشيخ الضابط بعد سؤال الأخير، بأنه في مرة وجد أحد الشباب شخصًا في الشارع مصابًا غارقًا في دماؤه فأسعفه وأخذه معه البيت  وأواه وقام هو وزوجته بعلاجه وإطعامه، ليتبين أن هذا الشخص الذي قاما الزوجين بإيوائه في منزلهما إنما هو ذلك "الظافر" "قتال القتلة".

وأوضح أن هذا "القتال القتلة" لا يسمح بأن يرى وجهه أحد أي يقتل كل من رأى وجهه وتعرف عليه، لذا قام هذا الشخص بقتل الشاب وزوجته على الرغم من المعروف الذي أسدلناه معه، وتابع وعيناه ترقرقان بالدموع أن هذا الشاب هو ابنه الصغير، لذا فهو يريد أن يضع يده بيد الأمن الوطني للقبض على الشخص الذي قتل ابنه، وأن يشفي غليله منه.

والمسلسل بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

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