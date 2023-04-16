الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد فى اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023

مواعيد الصلاة  اليوم
مواعيد الصلاة  اليوم الاحد في اليوم الخامس والعشرون من رمضان

يقدم موقع "الدستور" خدمة عرض مواعيد الصلاة  اليوم الأحد في اليوم الخامس والعشرون من رمضان 2023.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في اليوم الخامس والعشرون من رمضان 2023

خلال هذا التقرير نعرض لكم مواعيد الصلاة  اليوم الأحد في اليوم الخامس والعشرون من رمضان 2023 في عدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر ٣:٥٨ ص.
الشروق ٥:٢٩ ص.
موعد أذان الظهر ١١:٥٥ ص.
موعد أذان العصر ٣:٣٠ م.
موعد أذان المغرب ٦:٢٢ م.
موعد أذان العشاء ٧:٤٣ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

 

موعد أذان الفجْر ٤:٠١ ص.
الشروق ٥:٣٣ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠١ م.
موعد أذان العَصر ٣:٣٧ م.
موعد أذان المَغرب ٦:٢٩ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٥٠ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

 

موعد أذان الفجْر ٣:٥٣ ص.
الشروق ٥:٢٥ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٣ ص.
موعد أذان العَصر ٣:٢٩ م.
موعد أذان المَغرب ٦:٢١ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٤٣ م.
 مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

 

موعد أذان الفجْر ٣:٥١ ص.
الشروق ٥:٢٣ ص.
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥١ ص.
موعد أذان العَصر ٣:٢٧ م.
موعد أذان المَغرب ٦:١٩ م.
موعد أذان العِشاء ٧:٤١ م.
 

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

 

صلاة الفجْر ٣:٥٦ ص.
الشروق ٥:٢٨ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص.
صلاة العَصر ٣:٣١ م.
صلاة المَغرب ٦:٢٣ م.
صلاة العِشاء ٧:٤٥ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

 

صلاة الفجْر ٤:١١ ص.
الشروق ٥:٤٣ ص.
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م.
صلاة العَصر ٣:٤٧ م.
صلاة المَغرب ٦:٣٩ م.
صلاة العِشاء ٨:٠١ م. 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

 

صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص.
الشروق ٦:٠٣ ص.
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م.
صلاة العَصر ٣:٥٣ م.
صلاة المَغرب ٦:٤٦ م.
صلاة العِشاء ٨:٠٢ م.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

 

صلاة الفجْر ٣:٤٥ ص.
الشروق ٥:١٧ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص.
صلاة العَصر ٣:٢١ م.
صلاة المَغرب ٦:١٣ م.
صلاة العِشاء ٧:٣٥ م.


 

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