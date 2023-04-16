الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخامس والعشرون من رمضان.. حالة الطقس اليوم الاحد 16 ابريل 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

يمثل البحث عن حالة الطقس أمرا أساسيًا للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل لمعرفة الملابس المناسبة لإرتدائها، في ظل حالة الجو المرتفعة التي بدأت منذ أمس وتستمر اليوم أيضا وحتى نهاية الأسبوع.


الخامس والعشرون من رمضان.. حالة الطقس اليوم الاحد 16 ابريل 2023

 

نذكر خلال التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 16 أبريل 2023 اليوم الخامس والعشرون من شهر رمضان.

 

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم تستمر في موجتها الحارة،حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على الأنحاء كافة، بحيث يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.


مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.


وتشهد حالة الجو تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق، وحذرت الأرصاد الجوية من الظاهرتين إذ تعملان على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الفطر المبارك 2023

بيان درجات الحرارة  اليوم الأحد


القاهرة العظمى 31، الصغرى 17

العاصمة الإدارية العظمى 31، الصغرى 17

6 أكتوبر العظمى 31، الصغرى 16.

بنهــــا العظمى 31، الصغرى 17.

دمنهور العظمى 30، الصغرى 17.

وادى النطرون العظمى 30، الصغرى 16.

كفر الشيخ العظمى 30، الصغرى 17.

المنصورة العظمى 30، الصغرى 16.

الزقازيق العظمى 31، الصغرى 17.

شبين الكوم العظمى 30، الصغرى 17.

طنطا العظمى 30، الصغرى 16.

دمياط العظمى 24، الصغرى 15.

بورسعيد العظمى 24، الصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 31، الصغرى 16.

السويس العظمى 31، الصغرى 16.

العريش العظمى 24، الصغرى 14.

رفح العظمى 24، الصغرى 13.

رأس سدر العظمى 30، الصغرى 17.

نخل العظمى 28، الصغرى 12.

كاترين العظمى 25، الصغرى 10.

الطور العظمى 30، الصغرى 17.

طابا العظمى 28، الصغرى 15.

شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 26، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 26، الصغرى 15.

مطروح العظمى 25، الصغرى 14.

السلوم العظمى 25، الصغرى 16.

سيوة العظمى 35، الصغرى 16.

رأس غارب العظمى 31، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 32، الصغرى 20.

سفاجا العظمى 32، الصغرى 20.

مرسى علم العظمى 30، الصغرى 22.

شلاتين العظمى 30، الصغرى 20.

حلايب العظمى 28، الصغرى 22.

أبو رماد العظمى 27، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى 28، الصغرى 19.

الفيوم العظمى 32، الصغرى 15.

بني سويف العظمى 32، الصغرى 15.

المنيا العظمى 32، الصغرى 16.

أسيوط العظمى 33، الصغرى 16.

سوهاج العظمى 34، الصغرى 17.

قنا العظمى 35، الصغرى 18.

الأقصر العظمى 36، الصغرى 20.

أسوان العظمى 36، الصغرى 21.

الوادى الجديد العظمى 35، الصغرى 16.

أبوسمبل العظمى 35، الصغرى 20.

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