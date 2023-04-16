"الدستور" وسط السائحين المتوافدين على متجر الهدايا بالمتحف المصرى الكبير

شهدت المنطقة التجارية بالمتحف المصرى الكبير إقبالا من السائحين بمختلف الجنسيات الذين قضوا نهار شهر رمضان داخل المتحف.

وتوافد السائحون على البازار السياحي - متجر الهدايا - داخل المتحف لشراء الهدايا التذكارية من المشغولات اليدوية والتحف والانتيكات.

وحصلت “الدستور” على صور خاصة من داخل البازار السياحى والسائحون يقومون باقتناء الهدايا التذكارية.

وقد أبدى السائحون سعادة بالغة بوجودهم داخل المتحف وينتظرون الافتتاح الرسمى له.

وتشمل الجولات الإرشادية لزيارة المتحف المصرى الكبير قبل الافتتاح الرسمى له، والتي يمكن حجزها عبر شبكة الإنترنت فقط، سواء للمصريين أو الأجانب، الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عددًا من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

كما سيتمكن الزائرون أثناء جولتهم بالبهو العظيم من مشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية منها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر للملك مرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي.

ولن تشمل الجولات الارشادية أي من قاعات العرض المتحفي التي سوف تظل مغلقة تماما وهي: القاعات الرئيسة وقاعتي توت عنخ آمون والدرج العظيم وقاعة العرض التفاعلي ومتحف مراكب خوفو، وأقسام ومناطق المتحف الداخلية الأخرى، وذلك انتظاراً لموعد الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف والذي سيتم تحديده في أقرب فرصة، على أن يُراعى الإعلان عنه قبل تاريخ الافتتاح الرسمي بوقت كاف ليتسنى للمدعوين من ملوك ورؤساء وكبار المسئولين من جميع دول العالم حضور افتتاح هذا الصرح العظيم.

كما يمكن للراغبين فى زيارة المتحف الحجز والتعرف على تفاصيل الجولات ومواعيدها والحجز فقط من خلال هذا الرابط: www.visit-gem.com، وقد تم تزويد الزيارة بمعيادين بعد الإفطار لكى تتمكن الأسر المصرية من اصطحاب أولادهم فى جولة إرشادية بالمتحف.

السائحين داخل متجر الهدايا

السائحين داخل متجر الهدايا

السائحين داخل متجر الهدايا

السائحين داخل متجر الهدايا