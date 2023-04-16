عملة نادرة الحلقة 24.. "مسعود" يعترف بقتل شقيقه "بلال"

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل عملة نادرة الذى تخوض بطولته الفنانة الشابة نيللي كريم، وتشارك به ضمن المارثون الرمضاني الحالي 2023، ويدور العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة"، وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

وشهدت الأحداث وصل مسعود "أحمد عيد" إلى حالة صعبة للغاية بسبب السحر الذي شربه، ودخلت أمه “سكينة” والذى تجسده الفنانة "فريدة سيف النصر" لتطمئن عليه.

ويفاجئها مسعود بالحديث معها والاعتراف لها بأنه هو من قتل بلال أخوه بلال زوج نادرة، وانهارت سكينة عند سماعها كلام ابنها وبدأت في ضربه وسط إصابتها بصدمة.



قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.