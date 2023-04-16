الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عملة نادرة الحلقة 24.. "مسعود" يعترف بقتل شقيقه "بلال"

مسعود
مسعود

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل عملة نادرة الذى تخوض بطولته الفنانة الشابة نيللي كريم، وتشارك به ضمن المارثون الرمضاني الحالي 2023، ويدور العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة"، وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

وشهدت الأحداث وصل مسعود "أحمد عيد" إلى حالة صعبة للغاية بسبب السحر الذي شربه، ودخلت أمه “سكينة” والذى تجسده الفنانة "فريدة سيف النصر" لتطمئن عليه.

ويفاجئها مسعود بالحديث معها والاعتراف لها بأنه هو من قتل بلال أخوه بلال زوج نادرة، وانهارت سكينة عند سماعها كلام ابنها وبدأت في ضربه وسط إصابتها بصدمة.

 
قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

عملة نادرة نيللي كريم نادرة جمال سليمان عبد الجبار أحمد عيد فريدة سيف النصر

الأكثر قراءة

هند مختار: فرغت "مذكرات ألبير آريه".. وحقوق الملكية الفكرية ملكي

محمد أبو الغار: لم أقابل هند مختار ولا أعرفها

مستقبل وطن بكفر شكر يكرم الأطفال حفظة القرآن الكريم

تغريم الأهلى 20 ألف جنيه وحرمان 3 آلاف مشجع من حضور مباراتين بالدورى

مصطفى الطناني: هند مختار ليس لها حق في مذكرات "ألبير آريه"

محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس