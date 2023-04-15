الحلقة 4 من مسلسل حرب..عمر يطمئن والده بعد تنفيذ عملية العريش

تضمنت أحداث الحلقة 4 من مسلسل حرب طمأنة الضابط عمر لوالده بعد تنفيذ الإرهابيين عملية قسم العريش ليؤكد له أنه بخير وقد نجا منها.

احداث مسلسل حرب الحلقة 4



وخلال احداث مسلسل حرب الحلقة 4 ، كان قد نفذ الأمير أبو القاسم أمير الجماعة الإرهابية الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي، هجومًا إرهابيًا ضد قسم شرطة العريش، كما قد ذهب الإرهابي الظافر "أحمد السقا" لمطالبته بكمية من الصواريخ لمحاربة القوات المصرية.

إذ طلب الظافر من أبو القاسم كميات كبيرة من المواد المتفجرة "سي فور"، لصناعة 100 صاروخ، ليوافق الأخير، ثم يخبر مساعده بأنه يريد رؤية السلاح الذي سيصنعه ويستخدمه أولًا ثم سيقوم بقتله لانه يعرف كون هذا "الظافر" خائن.

وكشف مسلسل حرب الحلقة 4 عن مباركة الإرهابي عثمان "الظافر" لأمير الجماعة “أبو القاسم” نجاح تنفيذ عملية قسم شرطة العريش، ثم قتله له لكونه لا ينسى أن أبو القاسم هو من قتل والده.

ابطال مسلسل حرب الحلقة 4

المسلسل بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.