الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 4.. الشيخ عياش: الظافر قتل ابني الصغير بعدما ساعده وأنقذه من الموت

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشف الشيخ عياش أحد أبناء سيناء في مسلسل حرب الحلقة 4، أثناء لقائه بالرائد عمر الإمام ضابط الأمن الوطني، وكشف له معلومات خطيرة عن التكفيري الظافر أو عثمان.

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احداث مسلسل حرب الحلقة 4

وقال الشيخ عياش للرائد عمر الإمام في مسلسل حرب الحلقة 4 إن عثمان قتل نجله الصغير، الذي وجده مصابا في أحد الطرق، وقام باصطحابه وأدخله إلى منزله وأعطاه ملابسه وأكله وشربه في بيته وكان نهاية الخير الذي فعله هو قتل نجله، لأن الظافر لا يريد أي شخص معرفة شكله فهو قاتل بالفطرة وإرهابي متمرس.

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كما طلب الشيخ عياش من الرائد عمر الإمام أن يحافظ على حياته لأن عثمان الظافر لا يترك أي شخص يعرف شكله حي تماما.

 

مسلسل حرب الحلقة 4

مسلسل حرب من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد السقا يجسد دور العنصر التكفيري الظافر، بينما يلعب الفنان أحمد سعيد عبدالغني دور العميد شريف زيدان بقطاع الأمن الوطني، والفنان محمد فراج ويقوم بدور الرائد عمر الإمام الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأيضا الفنان محمود البزاوي الذي يلعب دور عنصر تكفيري.

 

مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 4

ويعرض مسلسل حرب على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا، بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا ويقتصر المسلسل على 10 حلقات فقط

 

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