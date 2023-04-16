الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

4 قطاعات تعقد أول اجتماعاتها بمقر "الثقافة" بالعاصمة الإدارية

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

منذ أيام؛ تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الإدارات المتعددة لمقر وزارة الثقافة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل ومدى جاهزية المكاتب الإدارية، والتعرف على مدى تنفيذ آليات الانتقال التدريجي المُقرر بشكل كلي خلال الفترة المُقبلة.

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وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية تكثيف الجهود الراهنة إزاء تفعيل عملية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني بأهمية اتخاذ الإجراءات نحو إنهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية اللازمة لتمكين الانتقال والعمل بالمقر بشكل كلي، وضرورة تنفيذ جميع متطلبات التحول الرقمي والدعم التكنولوجي للمقر، مع التأكيد على مواصلة تدريب وتأهيل العاملين على التحول الرقمي.

4 قطاعات لوزارة الثقافة عقدت أولى اجتماعاتها بالعاصمة الإدارية

وعقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة أول اجتماعاتها في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم الأحد الماضى.

كما نشر الدكتور هاني أبو الحسين، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، صورة له فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما فعلته الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالوزارة عبر حسابها الشخصى بموقع "فيسبوك".

كذلك عقدت الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، الأحد، أول اجتماع للمركز بقياداته الثقافية، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المشروعات المقرر العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت كرمة سامي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد الانتهاء من الاجتماع قائلة: مع الزملاء من المركز القومي للترجمة بعد عقد أول اجتماع لنا بمقر المركز بمبنى وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية".

وباشرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة منذ 12 سبتمبر 2022، عملها من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية، والتقت عددًا من قيادات الوزارة، وهم الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب آنذاك، وأمير نبيه رئيس قطاع مكتب الوزير.

وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مقر وزارة الثقافة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طاع صندوق التنمية الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز القومي للترجمة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

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