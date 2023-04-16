مسلسل حرب الحلقة 4.. إحباط محاولة اغتيال الضابط عمر أمام مستشفى العريش

شهد مسلسل حرب الحلقة 4 محاولة فاشلة لاغتيال الضابط عمر الإمام عقب صدور تعليمات من الإرهابي الظافر بقتله أثناء خروجه من مستشفى العريش عقب الاطمئنان على صحة المقدم محمد نجاتي في المستشفى.

احداث مسلسل حرب الحلقة 4

وتضمنت أحداث مسلسل حرب الحلقة 4، خروج الرائد عمر الإمام بصحبة العميد شريف زيدان، وأثناء ذلك خرجت دراجة نارية يستقلها اثنين من الإرهابيين الملثمين وأطلقا النيران على الضابطين ولكنهما تعاملان مع الموقف، ونجحا في إصابة أحدهما بينما لاذ الآخر بالفرار.

تفاصيل مسلسل حرب الحلقة 4

مسلسل حرب من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد السقا يجسد دور العنصر التكفيري الظافر، بينما يلعب الفنان أحمد سعيد عبدالغني دور العميد شريف زيدان بقطاع الأمن الوطني، والفنان محمد فراج ويقوم بدور الرائد عمر الإمام الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأيضا الفنان محمود البزاوي الذي يلعب دور عنصر تكفيري.

مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 4

ويعرض مسلسل حرب على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا، بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا ويقتصر المسلسل على 10 حلقات فقط