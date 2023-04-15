الحلقة 4 مسلسل حرب| نجاة الضابط محمد من تفجير قسم العريش ثالث

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل حرب، نجاة الضابط "عمر"، الذي يقوم بدوره محمد فراج، والضابط "شريف"، الذي يقوم بدوره أحمد سعيد عبدالغني، من حادث تفجير قسم ثالث العريش، الذي تم تفجيره من قبل سيارة مفخخة.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 4

خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 ، أصيب الضابط "محمد"، الذي يقوم بدوره محمد نجاتي، بينما لم ينجُ أي فرد آخر من ضباط القسم، ودخل إلى غرفة العمليات في حالة حرجة، بينما انتظر الضابطان عمر وشريف للاطمئنان عليه، فقال الطبيب المعالج للضابط عمر أن الضابط محمد لا يزال في غرفة العمليات: "ادعيله".

وأمر الضابط شريف الضابط عمر أن عليهما العودة إلى القاهرة لاستكمال تحقيقاتهم من هناك، وسط حالة من الاستغراب والذهول أصابت الضابط عمر، والذي أراد عدم العودة قبل استكمال خيوط القضية.

تفجير قسم العريش ثالث

يذكر أنه في الحلقة السابقة، عندما وصل الضابط عمر تحدث هاتفيًا مع زوجته، التي تقوم بدورها إيناس كامل، وأخبرها بأنه لن يستطيع الحضور لتناول الغداء معها، بسبب انشغاله في القضية التي تولاها بعد ترقيته إلى الأمن الوطني، وبعد أن أغلق الهاتف معها ظهر الضابط محمد، الذي يقوم بدوره محمد نجاتي، وأخبره بأن يحضر معه للأهمية، فتفاجأ عمر من طلبه، وطلب منه أن يعرفه بنفسه، فأخبره بأنه زميله ويعمل في قسم شرطة العريش..

ووصل الضابطان إلى مقر القسم، وهناك وجد عددًا آخر من الضباط، وحضر الجميع لتناول الغداء سويًا، وقام كل فرد منهم بتعريف نفسه، وأن كل فرد منهم لديه زوجة وأبناء، ماعدا واحد منهم لا يزال عريسًا جديدًا وينتظر طفله في الطريق.

وبعد ذلك، حضر الضابط عمر التحقيق مع العنصر الإرهابي "مدحت"، وخلال التحقيقات، دخلت سيارة نصف نقل مسرعة إلى قسم شرطة العريش، فأطلق الجنود عليها النار إلى أن قًتل سائقها، وفي خضم ذلك يطلق "مدحت" ابتسامة خبيثة كأنه على علم بما حدث، وأن ذلك هو الخلاص بالنسبة له، ولم تمر إلا ثواني معدودة حتى انفجرت السيارة، مسفرة عن استشهاد عدد كبير من ضباط القسم والجنود.