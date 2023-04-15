الطب البيطري بالإسماعيلية يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التحصينات

حصلت محافظة الإسماعيلية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بنسبة ١١٦٪.

ومن جانبه صرح الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين ١٢٠٠٠٠ تقريبًا وحصول المديرية على المركز الأول، ويأتي ذلك استمرارًا للإنجازات التي تحققها محافظة الإسماعيلية في كافة المجالات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالارتقاء بمنظومة الطب البيطري؛ من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وخدمة المواطنين.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية احتلت المركز الأول في التحصينات على مستوى محافظات الجمهورية لمدة خمس سنوات.

وعلى الجانب الآخر افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، أعمال التطوير بوحدة طب أسرة السبع بنات بنطاق حي أول الإسماعيلية، وذلك بحضور دكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالسكان ودكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وتفقد المحافظ عيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والمشورة والأسنان والإسعافات الأولية والصيدلية والمعمل وقسم تسجيل المرضى.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية تشهد تطورًا ملحوظًا في القطاع الطبي منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية.

وأشار بشارة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد ٤٤ وحدة ومركز طب أسرة من إجمالي ٥٤ وحدة، ومركز طب أسرة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الافتتاح قام الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية بشرح ما تم من أعمال التطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة المنشأة والتي تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إنشائية تصل ل ٢٢ مليون جنيه، بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية، مشيرًا بأن أعمال التطوير لم تؤثر على القيمة التاريخية المميزة للمبنى العريق لوحدة السبع بنات والتي ارتبط بها المواطن الإسماعيلي.

حيث أُنشئت وحدة طب أسرة السبع بنات عام ١٩٥٢ وبلغت مساحة المباني ٧٠٠ م٢ والمساحة الكلية للأرض١٠١٧ م٢.

تتكون وحدة طب أسرة السبع بنات من عدد ٢ مبنى (المركز – مبنى ملحق) بعدد أدوار (مبنى المركز دورين – مبنى الملحق دور واحد).

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المركز استمر في تقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة وبإشادة من المواطنين متلقين الخدمة، ومع تطبيق نظام طب الأسرة في مصر تم ربط سكان حي أول الإسماعيلية والبالغ عددهم حاليًا حوالي ٤٥ ألف نسمة وتم فتح الملفات العائلية للمواطنين، وتم اعتماد المركز في ٢٠١٢.

واعتبارًا من ٢٠١٩ وعقب إعلان انضمام محافظة الإسماعيلية لمحافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تم فتح الملفات العائلية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وقامت فرق التسجيل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بإعادة فتح الملفات العائلية، طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل وتم فتح حوالي ٧.٥ ألف ملف عائلي لحوالي ٢٢ ألف مواطن.

ومع وضع خطة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، تم مراجعة موقف المركز الطبي؛ نظرًا لمساحته الصغيرة نسبيًا بالنسبة للبرنامج الوظيفي لمراكز طب الأسرة وحفاظًا على القيمة التاريخية للمبنى والارتباط التاريخي للمواطن الإسماعيلي بالمركز تم وضع مقترح لتطوير المركز فقط إلى وحدة طب أسرة السبع بنات.

وخلال فترة التطوير تم ربط خدمات الرعاية الأولية بالمواطنين مؤقتًا على مركز طب أسرة الشهداء.

وأكد الدكتور على حطب أن افتتاح وحدة طب أسرة السبع بنات سيمثل انفراجة كبيرة في تيسير وصول خدمات التأمين الصحي الشامل، ولتخفيف الضغط على مراكز طب أسرة الشهداء بحي أول ومركز طب أسرة الرحمة بحي ثالث، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطني الإسماعيلية.

وتعد أول منشأة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتم افتتاحها في نطاق حي أول ويعد أقرب وحدة لها مركز طبي الشهداء وأقرب مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى حميات الإسماعيلية.