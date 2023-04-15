"المحمية" الحلقة 24.. نديم اللئيم يتسبب في تدمير البيئة البحرية بالبلاستيك

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” استعراض معلومات عن أضرار البلاستيك على البيئة البحرية، بعد تدخل “نديم اللئيم” لتدمير المحمية عن قصد وهروب الكائنات البحرية منها.

نديم اللئيم يتسبب في تدمير البيئة البحرية بالبلاستيك

بدأت الحلقة 24 من “المحمية” على مشهد تجمع “فرح وحمزة” مع جدهما “حارس”، ليتفاجئوا بصوت “سريع” السلحفاة البحرية، يستغيث بهم، ويناديهم لينقذوا بسبب حشر رأسه بزجاجة بلاستيك، وأصيبا “فرح وحمزة” بصدمة شديدة فور خروجهم من المنزل ووجدوا شاطيء البحرية مليء بالمخلفات البلاستيكية.

سريع: يافرح يا حمزة الحقوني

حارس: ايه ده !

فرح: ده سريع محشور جوه ازازة لازم نخرجه حالاً

سريع: أنا كنت هتخنق

حمزة: إنت كويس ؟

سريع: ايوة بقيت كويس

فرح: ازاي دخلت جوه الإزازة دي !

سريع: كنت بعوم وفجأة الإزازة اتحشرت في رأسي ومعرفتش أخلص منها

فرح: ازاي ده حصل أنا وحمزة بنضف المحمية كل يوم

سريع: عاوزة أقولكوا شط المحمية مليان بلاستيك

فرح: ايه كل ده !

أضرار البلاستيك على الكائنات والبيئة البحرية



وأبرز مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” خلال حلقة اليوم، أضرار البلاستيك على البيئة البحرية، من خلال محادثة فرح وحمزة و"سريع" ترسة البحر، والصدمة تسيطر علهم بسبب انتشار المخلفات البلاستيكية بالمحمية.

حمزة: ازاي وصلت الأزايز البلاستيك دي لحد هنا !

فرح: المشكلة إن المواد البلاستيكية دي مض.رة جداً للمياه

سريع: دي بيطلع منها عناصر ومواد كيماوية مضرة جداً

فرح: البلاستيك من المواد اللي بتسبب ضرر للكائنات البحرية

حمزة: غير إن لو في حد من الكائنات البحرية بلع أي حتة بلاستيك ممكن ميعرفش يهضمها ويتأذي

سريع: ونسيتوا أهم حاجة إننا بنتحشر فيها

فرح: أيوه فعلاً كتير من الكائنات البحرية بتتحشر وبتتخنق بسبب البلاستيك