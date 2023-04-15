مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. مسعود يعترف لوالدته بقتل أخيه بلال

تصاعدت الأحداث في مسلسل عملة نادرة بسبب سعي نادرة تجسد دورها نيللي كريم للانتقام من عائلة عبد الجبار، ورغبتها في استعادة ابنها.

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

بدأت نادرة خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة في جمع شباب نجع عبد الجبار من أجل أن تبدأ الحرب رسمي ضد عبد الجبار يجسد دوره جمال سليمان.

وفي نفس الوقت حزنت سكينة تجسد دورها فريدة سيف النصر على ابنها مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد بعد الشراب السحري الذي تناوله وبدأ يقول تخاريف، ولكنها تفاجأت بأن مسعود اعترف لها بأنه هو الذي قتل أخيه بلال زوج نادرة.

في البداية لم تصدقه سكينة، لكن مع تأكيده على الأمر تحت تأثير الشراب السحري بدأت في اللطم وضرب مسعود وتدعي عليه بالموت بسبب قتله لأخيه ظلما وجورا بسبب الأرض، وشعرت سكينة أنها خسرت أولادها.

وعلى الصعيد الأخر، طلبت نادرة من رجل غريب أن يقوم بسرقة عبد الجبار ويحضر وصولات الأمانة التي يأخذها على الفقراء.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 24



يعرض مسلسل عملة نادرة يعرض على شاشة سي بي سي- CBC خلال شهر رمضان الكريم، بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30، ويعرض المسلسل أيضًا على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش إت - WAtch IT.



أحداث الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة أمس العديد من الأحداث، حيث تدهورت حالة مسعود "أحمد عيد" وبدأ يسير في الشوارع كالمجذوب بعد أن وضعت إسراء له المياه المخلوطة بالأدوية التي أعطتها لها نادرة "نيللي كريم"، كما شهدت الحلقة قرار عبد الجبار "جمال سليمان" أن يعرض مسعود على الشيخ منزلاوي حتى يعالجه، وقام المنزلاوي بنصيحة عبد الجبار أن يذهب بمسعود للطبيب في القاهرة، ولا يعرضه على أى شخص سوى الأطباء، حيث هم الوحيدون الذين يستطيعون معرفة ما به.