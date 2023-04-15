مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. كمال أبو رية يتعرض لموقف محرج بسبب نيللي كريم

بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة والجميع ينتظر واقعة زواج نادرة التي تجسدها نيللي كريم من حسن أبو عصاية يجسد دوره كمال أبو رية والذي أعلن في وقت سابق زواجه من نادرة، لكن الموضوع كان مجرد كذبة من أجل حمايتها من عائلة عبد الجبار الذي يجسد دور كبيرها جمال سليمان.

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

وبدأ جميع من في نجع عبد الجبار الحديث عن زواج نادرة من رجل في نفس سن أبوها ومنهم نساء عائلة عبد الجبار التي تجسدهم سكينة التي تقوم بدورها فريدة سيف النصر.

وفي نفس الوقت اعتذرت نادرة لزوجة حسن أبو عصاية بسبب المشاكل التي حدثت لهم بسببها، وأنها مستعدة لأن تترك منزلهم حالا وأنها تعتذر للكبير عن اضطراره إلى قول ذلك لعبد الجبار.

وعلى الجانب الأخر بدأت حالة مسعود الذي يجسد دوره أحمد عيد تسوء أكثر وأكثر ومازال أخيه الذي قتله يلازمه نتيجة للمشروب السحري الذي أعدته نادرة.



آخر تطورات مسلسل عملة نادرة الحلقة 24



أعلن حسن أبو عصاية التي يجسد دوره كمال أبو رية الزواج من نيللي كريم التي تجسد دور نادرة، حتى يغلق أفواه جميع من في نجع عبد الجبار من وجودها في منزله دون صفة رسمية.

وكان مفعول الدواء السحري لمسعود الذي يجسد دوره أحمد عيد قد بدأ يعمل وفقد عقله وجميع النجع بدأ يتحدث عنه، واتصلت نادرة بعبد الجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان وأخبرته أنها السبب فيما حدث لابنه.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة

يمكنك مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، وتتم الإعادة في الساعة ال١ صباحا.

كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.