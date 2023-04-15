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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24| وداد تطلب السماح من سيد.. والأخير يصفعها

وداد
وداد

صفع الفنان أحمد فهيم الذي يقوم بدور سيد شقيق محمد رمضان في الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة، الفنانة جوري بكر التي كانت تجسد دور زوجته في المسلسل قبل أن يتزوجها شوقي "منذر رياحنة" أحد أعداء محمد رمضان في المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

 

وكانت وداد طلبت من سيد مسامحتها وردها إليه من جديد بعدما طردها شوقي من منزله وقام بتطليقها وقال لها: "أنا زهقت منك ومش عايز أشوف وشك تاني إنتي فاكرة نفسك ايه أنتي مجرد لعبة استخدمتها عشان أضايق عائلة جعفر وعملت كده خلاص" وقام بطردها لتعود إلى والدها.

وقال سيد لها حين طلبت منه السماح: "مسبتيش ليا باب عشان أقدر أرجعلك منه يا وداد رغم إني كنت فاتح ليكي كل الأبواب، لو حبيت أرجع دلوقتي أقول لأهلي وأهل الحارة ايه انتي عاملة زي السرطان يا وداد اللي بينتشر وملوش حل غير انه يتشال ويترمي" وقام بصفعها ورفض عودتها له.

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جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

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