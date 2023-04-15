السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أبرز أبطال الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل "رسالة الإمام"

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يظهر أبطال الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل، بعد حدوث مشادة بين الإمام الشافعى وبعض المتشددين فى أمور الدين وكذلك رفض جابر إعطاء شقيقته حقها فى ميراث أبيها. 

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أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل رسالة الإمام 

 

يظهر في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل رسالة الإمام، كل من: الفنانة أروى جودة، الفنانة فدوى عابد، الفنان نضال الشافعى، الفنان حمزة العيلى، الفنان خالد أنور، الفنان مصطفى سلامة، الفنان أحمد أبوزيد، الفنان سالم الوشاحى، الفنان محمد ناصر، الفنانة سلمى ابوضيف، الفنانة فرح بسيسو، الفنان رامز أمير، الفنان أمير صلاح الدين، الفنانة سماح السعيد، الفنانة مونيكا هانى، الفنانة فاتن سعيد، الفنانة الآء نصار، الفنانة جيهان خليل، الفنان أحمد ماجد،الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد الرافعى، الفنان محمد جداوى. 

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع  التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBCفي الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

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