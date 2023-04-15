مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ23..."الشافعى" لـ"الطفل إبراهيم":  كن صبورًا وسندًا لأمك فى محنتها

تشهد أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل رسالة الإمام الذى يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعى، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوى، قيام الإمام الشافعى بالعزاء فى والد أم إبراهيم وجابر، وبعد الإنتهاء من تأدية العزاء، يحدث حوار بين الإمام الشافعى والطفل الصغير إبراهيم، عن الوفاة والفراق والمشكلات التى سيتعرض لها الطفل ووالدته بسبب تهديد خاله ببيع المنزل الذى يسكنان فيه لأنه ورث من والده وليس ملك أم إبراهيم لوحدها.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

تشهد الحلقة الـ23 من مسلسل الإمام الشافعى، حواراً بين الإمام الشافعى والطفل الصغير إبراهيم، حزناً على جده المتوفى ، حيث يقول له الإمام، حيث يقول الطفل إبراهيم: “لو مت هشعر بشىء يا إمام”، فيقول الإمام الشافعى: "الفرق بيننا وبين مخلوقات الله من حيوان ونبات، إننا لا يفاجئنا الموت ومنا من يعد العدة لملاقاة ربه، ونحسب إن شاء الله جدك من الصالحين، أدعوا له بالمغفرة والرحمة طول الوقت، حيث قال تعالى،" وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ"، فيقول الطفل: “هو راح فين”، فيقول الإمام: “عندما ينزل إلى قبره يأتى إليه الملاكان ويسألاه”، فيقول الطفل: “هيخوفوه”، فيقول الإمام: “وهل يخاف العبد المؤمن من ملائكة الله”، فيقول الطفل: “تعلمت فى الكتاب أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال زملونى زملونى”، فيقول الإمام: “نعم قال ذلك لزوجته السيدة خديجة، عندما كان فى غار حراء، وخشى على نفسه بعد لقاءه جبريل علية السلام عندما جاءه أول مرة، وماذا قالت هى له: قالت له أبشر والله لا يخزيك الله أبداً إن الله لا يخذى مؤمناً قط”، فيقول إبراهيم: “يعنى المؤمنين لا يخافوا”، فيقول الإمام: “بارك الله فيك يا إبراهيم وكن صبوراً وسنداً لأمك فى محنتها”، فيقول إبراهيم: “أنت عارف يا إمام إحنا هنرجع بلدنا تانى، أنا زعلان على أمى وهى بتعيط، خالى جابر زعق لها عشان البيت، والبيت اللى إحنا فيه بتاع جدى وخالى جابر سيبيعه، أمى قالت لى ذلك”، فقال الإمام: “إطمئن يا إبراهيم”، فيقول إبراهيم: “عمى الإمام أنا أحبك سامحنى على الأخطاء الكثيرة التى فعلتها”.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".