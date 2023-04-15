مع زيادة الإثارة والتشويق في مسلسلات الدراما المصرية سعى محبين المسلسلات معرفة تردد قناة dmc دراما الجديد نايل سات عبر جوجل، لمتابعة جميع المسلسلات التي قد سيتم عرضها طوال اليوم، وتكون بشكل مجاني وحصري بقناة DMC دراما الجديد لعام 2023.

تردد قناة dmc دراما الجديد نايل سات

وتستعرض "الدستور" تردد قناة dmc دراما الجديد نايل سات.

وتميزت قناة dmc دراما الجديد في السنوات الماضية بشكل ملحوظ، وقد نجحت في ان ستنال الإعجاب للملايين من الجمهور والمتابعين، وذلك نظراً لأنها تقوم بتقديم محتوي مميز وحصري.

تردد قناة دي ام سي دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالى الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 علي النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد : نايل سات

رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.

رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500 .

نسبة معامل تصحيح الخطأ في قناة دي ام سي الجديد: 5/6 .

نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد : عمودي.

تردد قناة dmc الجديد 2023 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.

معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.

الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.

تردد قناة دي ام سي: 11450.

القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

طريقة ضبط تردد قناة dmc دراما على الرسيفر

سنوضح لكم كافة الخطوات التي يجب إتباعها وذلك من أجل إستقبال تردد “قناة dmc دراما”، والتي سيأتي على رأسها الدخول إلى القائمة في الرسيفر الخاص بك.

الدخول على القائمة في الرسيفر ثم قم بالنقر على كلمة إضافة قناة وحدد القمر الصناعي وقم يإضافة التردد قم بالضغط على كلمة البحث.

تردد قناة سي بي سي دراما على النايل سات