السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العرافة".. "ميدو": مشكلة الكرة المصرية أكبر من الأهلي والزمالك

ميدو
ميدو

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، إن مشكلة الكرة المصرية أكبر من الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن لدينا منتج تاريخي، كل دول العالم قد تريد الحصول عليه وهو الدوري المصري.

وأضاف "ميدو"، خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدوري المصري يتميز بتاريخ كبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولكننا لا نعرف كيفية استغلاله.

وأضاف، أن الزمالك مظلوم، ولكن لا يجوز أن تكون هذه هي الرسالة التي نوصلها للشباب الصغير بالنادي حتى لا تتأثر عقليتهم، نريد منهم أن يكونوا أبطالًا، فالبطل لا يجب أن يجد عذرًا لنفسه.

برنامج العرافة

برنامج “العرافة”، تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين.

احمد حسام ميدو الاهلى الزمالك الدورى المصرى المنطقة العربية

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