تعرف على مواعيد عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل "سره الباتع"

يستعد متابعو مسلسل سره الباتع لعرض الحلقة الـ 25، والذي يحاكي عصرين مختلفين الأول خلال فترة احتلال الحملة الفرنسية لمصر، وفترة ثورة الـ 25 من يناير 2011.

يعمل المخرج الكبير خالد يوسف، من خلال حلقات مسلسل سره الباتع، على تقديم حالة من الروح الوطنية بين المشاهدين خلال متابعتهم لأحداث النضال الوطني التي دارت في قرية شطانوف، خلال مواجهة أهلها لجنود الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، والذي يجسد دوره الفنان أيمن الشيوي، وتصدي أهالي القرية له، بقيادة حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.



كما يزرع مسلسل سره الباتع الروح الوطنية من خلال عرض أحداث ثورة 25 من يناير 2011، وما تلاها من أحداث دامية، بسبب العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعات الإرهابية والتكفيرية المسلحة في سيناء واستشهد فيها عدد كبير من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سر الباتع"

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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