السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى مسن مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بمركز النوبارية بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع  "مسن"، 70 سنة وإصابة  آخر بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز النوبارية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية  تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

كسور وجروح انقلاب سيارة ملاكى مسن طريق القاهرة الإسكندرية المستشفى

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