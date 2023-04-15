السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 19 محضرًا متنوعًا لمخابز بلدية في المحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير محاضر تموينية لعدد من التجار بواسطة لجنة تم تشكيلها من مفتشي التموين بقسم الرقابة التموينيه بندر المحله الكبرى، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، واسفرت عن تحرير إجمالي 19 محضرًا متنوعًا جاءت كما يلي:  محضر تجميع خبز مُدعم بمقدار١٠٠٠ رغيف، وعدد 15 محض نقص وزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر واحد عدم نظافة ادوات عجين وعدم وجود لوحة خارج المخبز.

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كما أسفرت حملة علي مركز ومدينة زفتي عن ضبط عدة مخالفات تموينية وتم تحرير 35 محضرا جاءت كما يلي: تم تحرير 7 محاضر إثبات حالة ضرب وهمي لعدد من المخابز البلدية، و7 محاضر نقص وزن تراوح بين "١٥ و١٢ و١٠ و٩ و ٨ و٦ جرام"، و6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية.

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وكذلك بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بزفتي، تم تنفيذ حملة لتفقد محلات الأسماك المملحة واللحوم وتم تحرير عدد 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

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19 محضر ا متنوع ا إدارة الطب البيطري الرقابة التموينية المهندس محمد ابو هاشم تحرير محاضر تموينية تحرير محضر بمحافظة الغربية دقيق بلدى مدعم ضبط 2 طن سمن ودقيق ومحسنات كعك منتهية الصلاحية بطنطا

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