السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عباس أبو الحسن عن فرح في "تحت الوصاية": "تحصد جائزة الإيميز لأفضل أداء طفلة تحت العامين"

الطفلة فرح
الطفلة فرح

لفتت الطفلة فرح والتى تقوم بدور ابنة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية، العديد من الأنظار وتفاعل مع تمثيلها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعلق الفنان عباس أبو الحسن على أداء هذه الطفلة قائلا: «صناع المسلسل يضحكون علينا والطفلة فرح كانت في الأساس امرأة كبيرة في السن وتحولت إلى طفلة، وإذا لم تحصد جائزة الإيميز لأفضل أداء طفلة تحت العامين فبذلك سيكون قد تم النصب عليها».

وكانت قد أثارت الطفلة “فرح” التى تقوم بدور ابنة الفنانة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية فضول رواد السوشيال ميديا، حيث تداولوا منشورات عن هوية الطفلة، مطالبين فريق العمل بتوضيح كيف تكون هذه الطفلة فى هذا السن الصغير الذي لا يتجاوز العام ونصف وتستطيع التمثيل وإتقان الدور بهذه الدقة.

وبدأت صور الطفلة فرح تتداول على منصات السوشيال ميديا بجانب صور الطفل عمر شريف الذي يقوم بدور “ياسين” وهو ابن الفنانة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية.

 

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي
“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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