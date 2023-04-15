السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطرق والكباري: طريق "شرم الشيخ ـ دهب" لم يتضرر كليا من السيول

الطرق والكباري
الطرق والكباري

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، طريق شرم الشيخ ـ دهب تعرض للسيل بتاريخ 10 أبريل الجاري، نافية ما تداولته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الطريق للتدمير الكلي.

وأضحت الطرق والكباري - في بيان اليوم السبت - أن طول الطريق يبلغ 80 كم وتعرض جزء منه بطول 30 كم (من كم 35 إلى كم 65) للسيل ما أدى إلى أضرار في أماكن متفرقة تشمل (أضرار بطبقات الرصف - نحر جانبي بالطبانات - إطماءات على الطريق) وأنه تم الدفع فورًا بفرق التعامل مع الكوارث بالهيئة والتنسيق مع إدارة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق.

وأشارت "الطرق والكباري" إلى أنه تم البدء في أعمال الرصف لطبقات الأسفلت المتضررة جراء اليوم السبت ومن المخطط إنهائها خلال 3 أيام فقط، كما أنه تم الدفع بلجنة من هيئة الطرق وعدد من أساتذة الجامعات لتحديد خطة العمل بها لحمايتها من لأخطار السيول وإدراج 40 كم من الطريق والتي تشمل المسافة المتضررة من الطريق بخطة العام المالي القادم 2023 /2024 كما أنه مخطط استكمال ازدواج طريق دهب نويبع واتخاذ الإجراءات الخاصة بالحماية من السيول.

كما تم دفع 34 معدة من المعدات الهندسية وإزالة كافة الإطماءات على جسم الطريق بمشاركة 2 من المكانس الميكانيكية وذلك لمسافة (15 كم)، وكذا البدء الفوري لأعمال الأتربة وطبقات الأساس تمهيدًا للرصف للمناطق المتضررة من جسم الطريق بعد تصريف مياه السيل.

ولفتت "الطرق والكباري" إلى أن إجمالي تكلفة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة التي تمت بعدد من قطاعات الطريق 203 ملايين جنيه، مؤكدة أن ما تناولته وسائل الإعلام من أن تكلفة تطوير الطريق بلغ 5.5 مليار جنيه عار تمامًا من الصحة.

وأوضحت الهيئة، أن الطريق تم ازدواجه عام (2005) ليصبح بعرض 2 حارة / اتجاه ومزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسي وعيون قط وعلامات إرشادية فسفورية تحقق سلامة المرور وتخطيط أرضي، وعمل صيانة للطريق عامي 2021، و2022، شمل آخرها إنشاء 55 فتحة لتصريف السيول.

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