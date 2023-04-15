حبس عاطل قتل مسنًا بدافع سرقته بإحدى قرى المحلة الكبرى

أصدر وكيل نيابة مركز المحلة الكبري، قرارًا بحبس م. - 32 سنة، عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ذلك بعدما وجهت له الاتهام بقتل "صلاح ب"، في العقد السادس من العمر، بدافع سرقته، مستخدمًا سلاحًا أبيض أرشد عنه خلال التحقيقات، التي تمت معه أمام النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارًا بتلقي شرطة النجدة بالمحلة، بلاغًا من المواطنيين بالعثور على جثة مسن على حافة أحد المصارف المائية بمدخل قرية السجاعية بدائرة مركز المحلة الكبرى، بها طعنات وجرح قطعي في الرقبة.

وكثفت مباحث الغربية، من جهودها حتي تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من كشف ملابسات العثور على جثة المسن المذكور على حافة أحد المصارف المائية بدائرة مركز المحلة الكبرى، بها طعنات في أنحاء متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، وكانت بدافع السرقة.

وقرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تشكيل فريق بحث جنائي، ضم العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة للكشف عن ملابسات العثور على الجثة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين، أن الجثة لشخص يدعي "صلاح ب"، يبلغ من العمر 59 عامًا، ومقيم بقرية السجاعية بدائرة مركز المحلة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن، وتبين أن وراء الواقعة عاطلًا، إستدرجه لمكان العثور علي الجثة لسرقته والحصول علي ما بحوزته من أموال.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر باستدراج المجني عليه إلى الطريق محل العثور على جثته؛ حيث استغل خلوه من المارة، وتعدى عليه بطعنات نافذة مما أودى بحياته.